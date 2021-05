Der Markt für Kryptowährungen hat in letzter Zeit eine Menge Aufmerksamkeit erhalten. Da diese Vermögenswerte kein Bargeld produzieren, wie es bei regulären Geschäften der Fall ist, können Spekulanten sie nicht in einem traditionellen Sinne bewerten. Aber die Macht der sozialen Medien kann einige digitale Währungen, wie den Dogecoin, ohne wirklichen Grund in astronomische Höhen steigen lassen. Es ist nicht überraschend, dass vor allem jüngere Menschen von Kryptowährungen angezogen werden. Sie sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...