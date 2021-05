DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

CLIQ Digital startet in das Jahr 2021 mit erneut beeindruckendem Umsatz- und Ergebniswachstum



06.05.2021 / 07:30

Corporate News

CLIQ Digital AG: Quartalsmitteilung Q1 2021

6. Mai 2021 CLIQ Digital startet in das Jahr 2021 mit erneut beeindruckendem Umsatz- und Ergebniswachstum Q1-Highlights: - Bruttoumsatz der Gruppe steigt um 49% auf EUR 30,1 Mio. - Bruttoumsatz in Europa steigt um 11% - EBITDA wächst auf EUR 5,3 Mio. (+142% gegenüber VJ) - 18% EBITDA-Marge (VJ: 11%) - EUR 0,50 EPS (VJ: EUR 0,18) - EUR 4,7 Mio. freier Cashflow generiert (VJ: EUR 0,1 Mio.) Im ersten Quartal 2021 (01.01.-31.03.2021) erwirtschaftete CLIQ Digital einen Bruttoumsatz von EUR 30,1 Mio. (VJ: EUR 20,2 Mio.). Dies entspricht einer Steigerung von 49% im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. CLIQ konnte seinen Marktanteil in allen Regionen ausbauen und verzeichnete steigende Mitgliederzahlen. Insbesondere wuchs der Umsatz in Europa um 11% aufgrund verstärkter eigener Media-Buying-Aktivitäten in ganz Europa. Das Umsatzwachstum in Nordamerika blieb mit 102% im Vergleich zum Vorjahr hoch. Gegen Ende des Quartals erfuhren die CLIQ All-in-One-Portale weltweit eine Aufwertung der Sportinhalte und die Einführung der Kategorie Spiele. In Deutschland wurde zudem der Flagship-Store mit Hollywood-Blockbustern deutlich aufgewertet. Das EBITDA von CLIQ Digital stieg um 142% auf EUR 5,3 Mio. (VJ: EUR 2,2 Mio.). Einer der wichtigsten KPIs für das Umsatzwachstum von CLIQ sind die Marketingausgaben, die auf 9,1 Mio. Euro (+17%, VJ: EUR 7,8 Mio.) anstiegen. Insgesamt lag die EBITDA-Marge (in Prozent des Bruttoumsatzes) im ersten Quartal 2021 bei 18%, verglichen mit 11% im ersten Quartal des Vorjahres. Das Nettoergebnis stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 129% und betrug EUR 3,5 Mio. (VJ: EUR 1,5 Mio.). Durch den Erwerb der restlichen Anteile (20%) an der Hype Ventures B.V., der am 28. April 2021 bekanntgegeben wurde und zum 1. Januar 2021 wirksam wird, belief sich das vollständig verwässerte EPS im ersten Quartal 2021 auf EUR 0,50 (vgl. EUR 0,18 im 1. Quartal 2020). Mio. EUR Q1

2020 Q1

2021 Veränderung Bruttoumsatz 20,2 30,1 +49% Nettoumsatz 14,9 23,1 +55% Marketingausgaben 7,8 9,1 +17% EBITDA 2,2 5,3 +142% EBIT 2,0 5,1 +152% Nettoergebnis 1,5 3,5 +129% EPS (in EUR) 0,18 0,50* +176% * vollständig verwässert * vollständig verwässert Zum Quartalsende betrug der CLIQ-Faktor 1,56x (VJ: 1,61x). Der CLIQ-Faktor wird als Kennzahl zur Messung der Rentabilität der neuen Mitglieder verwendet und stellt das Verhältnis des Nettoumsatzes zu den Mitgliedergewinnungskosten dar. Der Kundenbasiswert (CBV) lag zum Ende des ersten Quartals 2021 bei EUR 36,5 Mio. (VJ: EUR 29,0 Mio.). Der Kundenbasiswert basiert auf der Anzahl der Mitglieder multipliziert mit dem individuellen verbleibenden Lifetime-Nettowert (bereinigt um Kosten für Zahlungsdienstleister). Bilanz & Cashflow: Die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten führte zu einem Free Cashflow von EUR 4,7 Mio. Daraus ergab sich zum 31.03.2021 eine Cash-Position von EUR 5,6 Mio. Aktiva Passiva Mio. EUR 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 (Im)materielle Vermögenswerte 50,8 51,0 Eigenkapital 55,6 59,5 Andere langfristige Vermögenswerte 4,4 4,9 Langfristige Verbindlichkeiten 4,7 6,2 Forderungen 9,1 10,5 Bankverbindlichkeiten 3,8* - Andere kurzfristige Vermögenswerte 7,8 8,7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2,0 3,9 Bankguthaben 4,9 5,6 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 10,9 11,1 Konzernbilanzsumme 77,0 80,7 Konzernbilanzsumme 77,0 80,7 * Die Bankverbindlichkeiten beinhalten aktivierte Finanzverbindlichkeiten in Höhe von EUR 0,2 Mio. Die Höhe der tatsächlichen Bankverbindlichkeiten beläuft sich auf EUR 4,0 Mio.

Mio. EUR GJ 2020 Q1 2021 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 14,8 5,2 Cashflow aus Investitionstätigkeit -0,7 -0,2 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -3,6 -0,4 Freier Cashflow 10,5 4,7 * Die Bankverbindlichkeiten beinhalten aktivierte Finanzverbindlichkeiten in Höhe von EUR 0,2 Mio. Die Höhe der tatsächlichen Bankverbindlichkeiten beläuft sich auf EUR 4,0 Mio. Statement von Ben Bos, Mitglied des Vorstands: "Das Jahr 2021 hat genau so begonnen, wie wir es erwartet hatten. Wir haben unser Content-Angebot mit Spielen, Hollywood-Blockbustern und einem großartigen Sport-Relaunch deutlich aufgewertet. Wir haben fantastische neue Mitarbeiter an Bord geholt, um unser Geschäft weiter und schneller voranzutreiben. Und wir haben gerade einen Minderheiten-Buyout unterzeichnet, der uns etwa ein Drittel mehr Gewinn pro Aktie und deutlich mehr Flexibilität bringt. Das ist wirklich ein perfekter Start, um unsere Ziele für 2021 zu verwirklichen!"

Details zum Earnings Call: Vorstandsmitglied Ben Bos wird die Finanzergebnisse von CLIQ Digital für das erste Quartal 2021 während einer Telefonkonferenz (nur Audio) heute um 14.00 Uhr MESZ präsentieren, die in englischer Sprache durchgeführt wird. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, bitten wir interessierte Teilnehmer, sich über den unten stehenden Link zu registrieren. Sie erhalten anschließend personalisierte Einwahldaten: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4I51umLtTPC9_9xgQHQJVQ Das Management wird Fragen beantworten, die bis spätestens 60 Minuten vor der Telefonkonferenz per E-Mail an investors@cliqdigital.com eingereicht werden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Telefonkonferenz unter https://cliqdigital.ag/investors/financials verfügbar sein.

Bitte beachten: Die Zahlen für das erste Quartal 2021 sind ungeprüft und unterliegen nicht der prüferischen Durchsicht. Zur besseren Übersichtlichkeit in den Tabellen wurde teilweise auf Nachkommastellen verzichtet. Daher können Rundungsdifferenzen auftreten. Im Zweifelsfall ist die englische Version maßgebend. Finanzkalender 2021: 2Q/6M 2021 Finanzbericht & Gewinnmitteilung Dienstag 3. August 2021 3Q/9M 2021 Finanzbericht & Gewinnmitteilung Dienstag 2. November 2021 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CLIQ Digital AG Investor Relations Sebastian McCoskrie | Michael Kriszun Mob.: +49 151 52043659 | +49 151 52207955 E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com | m.kriszun@cliqdigital.com www.cliqdigital.ag/investors CROSS ALLIANCE communication GmbH (PR-Berater) Susan Hoffmeister Tel.: +49 89 125 09 03-33 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de Über CLIQ Digital: CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

