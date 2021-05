DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

DIC startet mit hoher Dynamik ins Jahr 2021



06.05.2021 / 07:30

Presseinformation DIC startet mit hoher Dynamik ins Jahr 2021 Assets under Management steigen auf 10,6 Mrd. Euro

Transaktionen in Höhe von 274 Mio. Euro umgesetzt (Ankäufe 101 Mio. Euro, Verkäufe 173 Mio. Euro)

Anstieg der Vermietungsleistung um rund 50% gegenüber Vorjahr

Wachstum der Immobilienmanagementerträge um 18% auf 24,0 Mio. Euro

Funds from Operations (FFO) auf starkem Vorjahresniveau mit 26,5 Mio. Euro

Unter Einrechnung von Verkaufsgewinnen (FFO II) Wachstum von 33% auf 38,5 Mio. Euro Frankfurt am Main, 6. Mai 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, veröffentlicht heute das Ergebnis des ersten Quartals 2021. Nach dem starken Endspurt des Vorjahres ist die DIC Asset AG mit der gleichen Dynamik ins Jahr 2021 gestartet. Mit dem 360-Grad-Ansatz rund um die Immobilie belegt sie erneut die Stabilität und Krisenresilienz ihres Geschäftsmodells. In den ersten Wochen wurde die Integration des Logistikexperten RLI Investors erfolgreich abgeschlossen und der erste Logistik-Fonds "RLI-GEG Logistics & Light Industrial III" mit einer Zielgröße von 400 Mio. Euro gestartet. Darüber hinaus wurden in den letzten Wochen mit Abschluss der vierten Aktiendividende (Annahmequote von rund 47%) und der Platzierung des ersten ESG-Linked Schuldscheins im Volumen von 250 Mio. Euro zwei wichtige Projekte auf der Finanzierungsseite zum Abschluss gebracht, die das angestrebte Unternehmenswachstum weiter unterstützen. "Das Ergebnis des ersten Quartals zeigt, dass wir mit Blick auf unsere Ziele für 2021 wieder sehr erfolgreich gearbeitet haben und voll im Plan liegen. Auch mit Blick auf unser Mittelfristziel von 15 Mrd. Euro Assets under Management und die Zukunft unserer Branche stellen wir derzeit wichtige Weichen: Der strategische Ausbau der Investments im Logistiksektor und die Intensivierung unserer ESG-Aktivitäten versprechen viele Chancen, die wir nutzen werden. Durch die gerade abgeschlossene Platzierung unseres ESG-Linked Schuldscheins haben wir bereits gezeigt, dass finanzielle und nicht-finanzielle Performance für uns Hand in Hand gehen", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges das abgelaufene Quartal. Meilensteine der ersten drei Monate 2021: Die Vermietungsleistung im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um 50% auf 55.800 qm (Q1 2020: 37.100 qm). Darin sind 26.100 qm v.a. durch RLI Investors vermietete Logistikfläche enthalten. Die unter Vertrag gebrachte annualisierte Miete stieg auf 6,6 Mio. Euro (Q1 2020: 5,0 Mio. Euro).

Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 231 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,6 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business (8,6 Mrd. Euro Assets under Management) erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



Die DIC Asset AG auf einen Blick Finanzkennzahlen in Mio. EUR Q1 2021 Q1 2020 Bruttomieteinnahmen 23,4 26,0 Nettomieteinnahmen 19,6 22,6 Erträge aus Immobilienmanagement 24,0 20,4 Erlöse aus Immobilienverkauf 106,5 9,5 Gesamterträge 160,6 61,5 Gewinne aus Immobilienverkauf 12,0 2,5 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 2,5 2,7 Funds from Operations (FFO) 26,5 26,4 Funds from Operations inkl. Verkaufsgewinne (FFO II) 38,5 28,9 EBITDA 45,3 36,0 EBIT 34,6 26,8 Konzernergebnis 22,2 16,1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 16,5 15,4 Finanzkennzahlen je Aktie in Euro* Q1 2021 Q1 2020 FFO 0,33 0,34 FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) 0,48 0,37 Konzernergebnis 0,27 0,21 EPRA-Ergebnis 0,28 0,30 Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 31.03.2021 31.12.2020 Loan-to-Value (LtV) in%** 44,8 44,5 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.669,1 1.600,0 Eigenkapital 1.130,4 1.108,4 Finanzschulden*** 1.599,7 1.474,4 Bilanzsumme 2.884,6 2.724,2 Finanzmittelbestand 457,7 371,4 Adjusted NAV (je Aktie in Euro)* 22,32 22,04 Operative Kennzahlen 31.03.2021 31.03.2020 Vermietungsleistung in Mio. Euro (YTD) 6,6 5,0 Durchschnittliche Mietlaufzeit in Jahren**** 6,2 6,2 EPRA-Leerstandsquote in% **** 5,9 8,4 * alle Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS. (Aktienanzahl Q1 2021: 80.587 Tsd. / Q1 2020: 77.396 Tsd.; Aktienzahl 31.03.2021: 80.587 Tsd. / 31.12.2020: 80.587 Tsd.)

** ohne Warehousing

*** inkl. IFRS 5 **** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte

