Welche Themen sind am Donnerstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Corona-Ausgangssperre in Deutschland bleibt in Kraft, die Deutsche Bank hat mit ihrer neuen Nachranganleihe mehr als eine Milliarde Euro eingesammelt und Zalando hebt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2021 an.

