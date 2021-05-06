The following instruments on XETRA do have their first trading 06.05.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.05.2021
Aktien
1 PLEXCLN00016 EXCELLENCE S.A.
2 PLCCTLS00017 CALL CENTER TOOLS
3 PLFRMGR00015 FARM 51 GROUP S.A.
4 PLFRENT00014 FOREVER ENTERTAIN.
5 PLBLIRT00018 BLIRT S.A.
6 PLBRTZM00010 BORUTA-ZACHEM S.A.
7 GB00BNG2M159 ALLIANZ TECHNO.TR.
8 NL00150009E8 PEGASUS ACQ.CO.EUR. UTS
9 AU000000ODY8 ODYSSEY GOLD LTD.
10 CA88369B1058 THESIS GOLD INC.
11 FR0012819381 GROUPE GUILLIN
12 PLGNMTC00017 GENOMTEC S.A.
13 PLJRINV00013 JR HOLDING S.A.
14 US03634M2089 ANSELL (UNSP.ADRS)/4
15 PLYLWHT00012 MEDAPP S.A.
16 US9848512045 YARA INTL ASA ADR
17 PLPLCHL00019 PLAY2CHILL S.A.
18 PLINNGN00015 INNO-GENE S.A.
19 SE0015949201 Lifco AB
20 SE0015811559 Boliden AB
21 SE0015950399 TagMaster AB
22 GB00BMD68046 Vast Resources PLC
Anleihen/ETF
1 XS2337791482 ASIAN DEV.BK
2 US369550BN70 GENL DYNAMICS
3 USU2443LAF86 HQUIP SVC
4 US369550BP29 GENL DYNAMICS
5 US29444UBS42 EQUINIX
6 CH0522158846 ST.GALL.KTBK
7 DE000SLB0GJ0 LDSBK.SAAR IHS S.0GJ
8 XS2340137343 HERENS MIDCO
9 XS2340236327 BK IRELAND
10 XS2340854848 BAWAG P.S.K.
11 US848577AB85 SPIRIT AIRL.
12 US369550BQ02 GENL DYNAMICS
13 US29444UBR68 EQUINIX
14 US29444UBT25 EQUINIX
15 US29444UBQ85 EQUINIX
16 NZKFZDT004C9 K.F.W.ANL.V.
17 IE00BMDKNW35 VanEck Vectors Digital AssetsEquity UCITS ETF - USD
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.05.2021
Aktien
1 PLEXCLN00016 EXCELLENCE S.A.
2 PLCCTLS00017 CALL CENTER TOOLS
3 PLFRMGR00015 FARM 51 GROUP S.A.
4 PLFRENT00014 FOREVER ENTERTAIN.
5 PLBLIRT00018 BLIRT S.A.
6 PLBRTZM00010 BORUTA-ZACHEM S.A.
7 GB00BNG2M159 ALLIANZ TECHNO.TR.
8 NL00150009E8 PEGASUS ACQ.CO.EUR. UTS
9 AU000000ODY8 ODYSSEY GOLD LTD.
10 CA88369B1058 THESIS GOLD INC.
11 FR0012819381 GROUPE GUILLIN
12 PLGNMTC00017 GENOMTEC S.A.
13 PLJRINV00013 JR HOLDING S.A.
14 US03634M2089 ANSELL (UNSP.ADRS)/4
15 PLYLWHT00012 MEDAPP S.A.
16 US9848512045 YARA INTL ASA ADR
17 PLPLCHL00019 PLAY2CHILL S.A.
18 PLINNGN00015 INNO-GENE S.A.
19 SE0015949201 Lifco AB
20 SE0015811559 Boliden AB
21 SE0015950399 TagMaster AB
22 GB00BMD68046 Vast Resources PLC
Anleihen/ETF
1 XS2337791482 ASIAN DEV.BK
2 US369550BN70 GENL DYNAMICS
3 USU2443LAF86 HQUIP SVC
4 US369550BP29 GENL DYNAMICS
5 US29444UBS42 EQUINIX
6 CH0522158846 ST.GALL.KTBK
7 DE000SLB0GJ0 LDSBK.SAAR IHS S.0GJ
8 XS2340137343 HERENS MIDCO
9 XS2340236327 BK IRELAND
10 XS2340854848 BAWAG P.S.K.
11 US848577AB85 SPIRIT AIRL.
12 US369550BQ02 GENL DYNAMICS
13 US29444UBR68 EQUINIX
14 US29444UBT25 EQUINIX
15 US29444UBQ85 EQUINIX
16 NZKFZDT004C9 K.F.W.ANL.V.
17 IE00BMDKNW35 VanEck Vectors Digital AssetsEquity UCITS ETF - USD
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