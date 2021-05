The following instruments on XETRA do have their first trading 06.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.05.2021Aktien1 PLEXCLN00016 EXCELLENCE S.A.2 PLCCTLS00017 CALL CENTER TOOLS3 PLFRMGR00015 FARM 51 GROUP S.A.4 PLFRENT00014 FOREVER ENTERTAIN.5 PLBLIRT00018 BLIRT S.A.6 PLBRTZM00010 BORUTA-ZACHEM S.A.7 GB00BNG2M159 ALLIANZ TECHNO.TR.8 NL00150009E8 PEGASUS ACQ.CO.EUR. UTS9 AU000000ODY8 ODYSSEY GOLD LTD.10 CA88369B1058 THESIS GOLD INC.11 FR0012819381 GROUPE GUILLIN12 PLGNMTC00017 GENOMTEC S.A.13 PLJRINV00013 JR HOLDING S.A.14 US03634M2089 ANSELL (UNSP.ADRS)/415 PLYLWHT00012 MEDAPP S.A.16 US9848512045 YARA INTL ASA ADR17 PLPLCHL00019 PLAY2CHILL S.A.18 PLINNGN00015 INNO-GENE S.A.19 SE0015949201 Lifco AB20 SE0015811559 Boliden AB21 SE0015950399 TagMaster AB22 GB00BMD68046 Vast Resources PLCAnleihen/ETF1 XS2337791482 ASIAN DEV.BK2 US369550BN70 GENL DYNAMICS3 USU2443LAF86 HQUIP SVC4 US369550BP29 GENL DYNAMICS5 US29444UBS42 EQUINIX6 CH0522158846 ST.GALL.KTBK7 DE000SLB0GJ0 LDSBK.SAAR IHS S.0GJ8 XS2340137343 HERENS MIDCO9 XS2340236327 BK IRELAND10 XS2340854848 BAWAG P.S.K.11 US848577AB85 SPIRIT AIRL.12 US369550BQ02 GENL DYNAMICS13 US29444UBR68 EQUINIX14 US29444UBT25 EQUINIX15 US29444UBQ85 EQUINIX16 NZKFZDT004C9 K.F.W.ANL.V.17 IE00BMDKNW35 VanEck Vectors Digital AssetsEquity UCITS ETF - USD