Der Deutschen Bank ist mit den Q1-Zahlen eine große Überraschung gelungen, der Aktienkurs schoss vor einer Woche um zehn Prozent nach oben. Einige Ziele, die bis 2022 angepeilt wurden, sind nun in Reichweite, auch wenn Analysten das bisher anzweifelten. Auch an den Anleihemärkten schöpfen die Investoren immer mehr Vertrauen und greifen bei der Deutschen Bank beherzt zu. Die Deutsche Bank hat wie angekündigt neue Wertpapiere ausgegeben und damit ihr Kapital besser ausgestattet. Am Mittwoch seien ...

