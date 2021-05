Die Stimmung am Ölmarkt bleibt gut, was dem britisch-niederländischen Energieriesen Royal Dutch Shell voll in die Karten spielt. So rangieren die Ölpreise derzeit auf dem höchsten Niveau seit Mitte März. "Der teilweise Wegfall von Mobilitätseinschränkungen, die Erwartung einer baldigen Rückkehr des Tourismus und die Anziehungskraft der psychologisch wichtigen Marke von 70 Dollar dürften zum Preisanstieg beigetragen haben", begründete Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg die Entwicklung. Zuletzt macht ...

