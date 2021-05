DJ Deutsche Börse kauft UBS Restanteil an Clearstream Fund Centre ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse kauft der UBS ihre verbleibende Beteiligung von knapp 49 Prozent an Clearstream Fund Centre für 390 Millionen Schweizer Franken ab. Damit wird die Deutsche Börse alleinige Eigentümerin der in Zürich ansässigen Fondsvertriebsplattform, nachdem sie am 30. September 2020 bereits eine 51-prozentige Beteiligung erworben hatte. Die Transaktion dürfte für den Frankfurter DAX-Konzern zu einem Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich führen, wie die Deutsche Börse AG mitteilte. Die UBS bleibe ein wichtiger langfristiger Partner von Clearstream entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Fondsdienstleistungsmarkts.

