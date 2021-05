Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern eine beeindruckende Reaktion auf den Kursrutsch vom Dienstag gezeigt. Der DAX kam sehr gut in den Handelstag rein und baute seine Gewinne vor allem am Nachmittag noch aus. Am Ende lag er bei 15.171 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Aurubis.