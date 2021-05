Beim Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUF) haben sich die Kursmuster in der noch laufenden Erholungsbewegung sichtlich abgeschwächt. Sollte dies in dieser Form weiter anhalten, könnte es sogar zu einem Bruch des langfristigen Aufwärtstrends kommen. Seit dem Jahr 2012 verfolgt der Euro gegenüber dem australischen Dollar einen Aufwärtstrend und markierte in der Spitze einen Wert von 1,98 AUD während des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...