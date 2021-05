DJ Compugroup Medical bekräftigt nach Umsatzsprung den Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Compugroup Medical ist mit einem starken Umsatzwachstum ins Jahr gestartet und bekräftigt seinen Jahresausblick. Als E-Health-Anbieter profitieren die Koblenzer davon, dass die Nachfrage nach Lösungen, die Gesundheitsdienstleister oder Regierungen bei der Bewältigung der anhaltenden Pandemie unterstützen, weiterhin hoch ist.

Der Konzernumsatz stieg um 25 Prozent auf 229 Millionen Euro. Organisch lag das Wachstum bei 5 Prozent. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz verbesserte sich auf 69 (Vorjahr: 67) Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg um 7 Prozent auf 47 Millionen Euro. Der Konzernjahresüberschuss fiel allerdings auf 11 Millionen von 13 Millionen Euro. Compugroup Medical verwies darauf, dass in der Sparte Ambulatory Information Systems (AIS) erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Distribution angefallen seien.

Für das Gesamtjahr rechnet die Gesellschaft weiter mit einem Umsatz in der Bandbreite von 1 bis 1,04 Milliarden Euro, bei einem bereinigten EBITDA zwischen 210 und 230 Millionen Euro.

