NEW YORK, May 06, 2021, eine innovative Agentur für Unternehmenskommunikation und Distributor diversifizierter Inhalte, gibt wichtige Wachstumsmeilensteine aus den ersten Monaten 2021 bekannt.



IBN verzeichnet seit der Einführung der ersten Marke seiner Kommunikationsplattform im Jahr 2006 durchgehend ein transformatives Wachstum. Heute verfügt die IBN Investor Brand-Plattform über ein breites Portfolio von mehr als 50 Marken mit einem gemeinsamen Social-Media-Publikum von mehreren Millionen Followern und einem ausgedehnten Netzwerk von über 5.000 wichtigen Syndikatspartnern . Die erfolgreiche Bilanz in der Zusammenarbeit mit über 500 Kunden und Partnern unterstreicht sein einzigartiges Leistungsversprechen an Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen.

InvestorBrandNetwork (IBN) freut sich, seine jüngsten Meilensteine bekanntzugeben, darunter:

Die Erweiterung der Active CORE Client Partners (https://www.investorbrandnetwork.com/clients/) um über 85 börsennotierte und private Unternehmen.

(https://www.investorbrandnetwork.com/clients/) um über 85 börsennotierte und private Unternehmen. Medienpartnerschaften mit bisher 93 Veranstaltungen (https://www.investorbrandnetwork.com/events/) im Jahr 2021, unterstützt durch wiederholte Kooperationen und das Markenportfolio von IBN für spezifische Marktsektoren.

(https://www.investorbrandnetwork.com/events/) im Jahr 2021, unterstützt durch wiederholte Kooperationen und das Markenportfolio von IBN für spezifische Marktsektoren. Die Veröffentlichung von über 685 Unternehmensprofilen (https://events.investorbrandnetwork.com/2021/roth/) für Unternehmen, die sich auf Partnerveranstaltungen präsentieren.

(https://events.investorbrandnetwork.com/2021/roth/) für Unternehmen, die sich auf Partnerveranstaltungen präsentieren. Die Syndizierung des 80.000sten Leitartikels von IBN - damit kann IBN auf mehr als ein Jahrzehnt veröffentlichter Originalinhalten zurückblicken, die ein wachsendes Publikum interessierter Investoren erreichen.

Die Einführung von IBN Spotlights (https://rss.investorbrandnetwork.com/spotlights/), das minutenaktuelle Berichterstattung zu den gefragten Unternehmen auf dem Markt bietet.



IBN hat zudem sein Angebot Podcast Solutions erweitert. Dazu arbeitet es mit bekannten Moderatoren und Produzenten zusammen, die über ein großes eigenes Publikum verfügen und den Bekanntheitsgrad der IBN-Kunden damit weiter steigern. Nach jeder Folge veröffentlicht IBN über InvestorWire eine Pressemitteilung und arbeitet damit kontinuierlich daran, seine Kunden als hochrangige Gäste in beliebten Podcasts mit großer Reichweite zu platzieren.

"IBN hat Anfang 2021 bereits unglaubliche Wachstumszahlen erreicht, und auf dieser Dynamik wird unser Team in den kommenden Monaten aktiv aufbauen", so Jonathan Kim, Director of Communications bei IBN. "Wir verfügen über einzigartige Strukturen - so können wir Kunden und Veranstaltungsorganisatoren helfen, über unser unternehmenseigenes digitales Distributionsnetzwerk effektiver mit der Investorengemeinschaft zu kommunizieren."

Über InvestorBrandNetwork

Das InvestorBrandNetwork ("IBN") umfasst Finanzmarken, die dem Finanzpublikum im Laufe von mehr als 15 Jahren vorgestellt wurden. Mit IBN haben wir in den sozialen Medien ein Publikum von insgesamt mehreren Millionen Followern aufgebaut. Unsere speziellen Investorenmarken sind darauf ausgerichtet, die spezifischen Anforderungen unseres wachsenden Stamms an Kunden und Partnern zu erfüllen. IBN wird unser Markennetzwerk einflussreicher Assets weiter ausbauen und dabei das Wissen und die Energie von spezialisierten Expertenteams nutzen, um unserem zunehmend diversifizierten Kundenkreis zum Erfolg zu verhelfen.

Mit NetworkNewsWire , mit dem alle Zielmärkte, -branchen und -benutzer möglichst effektiv erreicht werden; (2) eine Verbreitung von Artikeln- und Leitartikeln an mehr als 5.000 Nachrichtenstellen; (3) verbesserte Lösungen für Pressemitteilungen mit maximaler Wirkung; (4) eine Verbreitung an ein wachsendes Social-Media-Publikum über alle Social-Media-Kanäle; (5) ein umfassendes Portfolio an Unternehmenskommunikationslösungen und (6) eine ganzheitliche Nachrichtenlösung.

Weitere Informationen über IBN finden Sie unter: https://www.InvestorBrandNetwork.com

Die vollständigen Nutzungsbedingungen und Haftungsausschlüsse finden Sie auf der Website von InvestorBrandNetwork. Diese gelten für alle von IBN bereitgestellten Inhalte, unabhängig davon, wo diese veröffentlicht oder wiederveröffentlicht werden: https://IBN.fm/Disclaimer