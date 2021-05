Volkswagen hat seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Nach den zuletzt gemeldeten guten Absatzzahlen warten die Erwartungen dementsprechend hoch…Volkswagen hat im ersten Quartal dank der Erholung an den Automärkten seinen Gewinn vervielfacht. Gegenüber dem schon krisenbelasteten Vorjahreszeitraum stieg der Gewinn vor Zinsen und Steuern mit 4,81 Milliarden Euro auf mehr als das Fünffache, wie VW am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Damit lag VW im Rahmen der Schätzungen der Analysten, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...