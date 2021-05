DJ Munich Re erzielt höhere Preise in der April-Erneuerung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re hat in der Erneuerung der Rückversicherungsverträge zum 1. April Preis- und Volumenanstiege erzielt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, steigerte er das Geschäftsvolumen um 17,1 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Das Preisniveau für das Portfolio von Munich Re stieg um 2,4 Prozent.

Insgesamt entwickelten sich die Preise in den Teilmärkten damit positiv, allerdings war die Entwicklung unterschiedlich ausgeprägt. So legten die Preise in Japan teilweise deutlich zu, geringere Steigerungen wiesen Regionen mit niedrigeren Schäden wie Europa auf.

"Unser Umfeld in der Rückversicherung bleibt günstig, wie auch die April-Erneuerung zeigte", sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka laut Mitteilung. Die Munich Re geht davon aus, dass sich das Marktumfeld in der nächsten Erneuerungsrunde im Juli im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert.

