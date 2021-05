Der DAX wird nach dem starken Anstieg zur Wochenmitte am Donnerstag behauptet erwartet. Auf Anlegerseite gibt es eine Fülle endgültiger Geschäftszahlen der Großkonzerne zu verarbeiten, hinzu kommen die Ergebnisse von Unternehmen aus der zweiten Reihe, darunter Shop Apotheke. Die Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Handelsplätzen sind überwiegend positiv. In New York sorgten am Vorabend Äußerungen der Biden-Regierung zum Patenschutz für Corona-Impfstoffe für massive Kursverluste bei ...

