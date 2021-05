AM Best behält seinen negativen Ausblick für den deutschen Lebensversicherungsmarkt bei.

AM Best geht davon aus, dass das momentane wirtschaftliche Umfeld die deutschen Lebensversicherer auch im Jahr 2021 herausfordern wird. Das Segment ist weiterhin niedrigen Zinsen ausgesetzt, die die Renditen der Finanzanlagen senken und die Investitionsmargen unter Druck setzen. Aufgrund der hohen durchschnittlichen Garantien für das laufende Geschäft wird es daher immer schwieriger, die Garantien gegenüber den bestehenden Versicherungsnehmern ausschließlich aus den Kapitalerträgen abzudecken.

AM Bests neuer Marktsegment-Bericht, "Marktsegment-Ausblick: Deutsche Lebensversicherung", stellt fest, dass das Niedrigzinsumfeld sich auch in den nächsten 12 Monaten weiterhin negativ auf die Profitabilität und die Solvenz des deutschen Lebensversicherungssegments ausüben wird. Dem gegenüber passen die deutschen Lebensversicherer ihren Geschäftsmix weiter so an, dass weniger kapitalintensive Produkte sowie Hybridprodukte mit abgeänderten Garantiemerkmalen angeboten werden. Diese Veränderungen werden die Zusammensetzung des Marktes jedoch nur sehr allmählich verändern.

Den vollständigen Bericht zu diesem Marktsegment finden Sie unter http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=308000.

AM Best ist eine globale Kreditrating-Agentur mit Spezialisierung auf den Versicherungssektor, die Nachrichten veröffentlicht und Datenanalysen liefert. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten angesiedelt, in über 100 Ländern tätig und besitzt Regionalbüros in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexico City. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambest.com.

Copyright 2021 by A.M. Best Rating Services, Inc. bzw. seine Partnerunternehmen. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210506005113/de/

Contacts:

Konstantin Langowski

Senior Financial Analyst

Tel.: +31 20 308 5431

konstantin.langowski@ambest.com

Angela Yeo

Senior Director, Analytics

Head of Operations

Tel.: +31 20 308 5421

angela.yeo@ambest.com

Richard Banks

Director, Industry Research EMEA

Tel.: +44 20 7397 0322

richard.banks@ambest.com

Edem Kuenyehia

Director, Market Development Communications

Tel.: +44 20 7397 0280

edem.kuenyehia@ambest.com