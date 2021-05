Nachdem der Dax noch am Dienstag ein wenig in die Knie gehen musste, zeigte der Index bereits am gestrigen Mittwoch (05.05.) durchaus beeindruckende Comeback-Qualitäten. Ein weiterer schwächerer Handelstag hätte die Konsolidierungs- bzw. Korrekturtendenzen womöglich weiter befeuert, so aber gelang dem Index eine eindrucksvolle Antwort. Dabei hatte der Dax zunächst mit etwas Gegenwind in Form ambivalenter deutscher Konjunkturdaten (unter anderem wurde ...

