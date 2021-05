LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres wie erwartet deutlich zugelegt. Dank deutlich gestiegener Absatzmengen von Biodiesel und Bioethanol zog der Umsatz von Juni 2020 bis Ende März 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp neun Prozent auf 717 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte in diesem Zeitraum um 16 Prozent auf 113 Millionen Euro zu.

Verbio hatte bereits Mitte April die Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021 (30. Juni) um 20 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr wäre das ein Anstieg um etwas mehr als ein Fünftel. Dabei geht die Gesellschaft davon aus, dass es nicht zu signifikanten neuerlichen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie kommt.

Das Unternehmen stellt neben Biokraftstoffen wie Biodiesel, Biogas und Bioethanol auch Produkte wie Flüssigdünger und Desinfektionsmittel her. Die Verbio-Anteile gehörten in den vergangenen Monaten und Jahren zu den Gewinnern am Aktienmarkt und sind seit Kurzem im SDax gelistet./zb/stk