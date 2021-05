Zürich (ots) - Vermisst du das Tanzen? "Zürich tanzt" lanciert eine schweizweite Tiktok Challenge unter ZurichTanztChallenge. Die Choreografie von Muhammed Kaltuk und Kevin Bannier verschafft dem Festival eine weitere Dimension. Ab Freitag finden unter dem Namen "Zürich tanzt mit dir" den ganzen Mai hybride, digitale und live Veranstaltungen statt. Das Festival nimmt mit dem diesjährigen Programm die Herausforderung an, auch in der momentanen Situation die Gesellschaft zu bewegen.Das Team hat viel Energie darauf verwendet, das Festival neu zu konzipieren, um es trotz der aktuellen Situation so partizipativ wie möglich zu gestalten. Anstelle eines dreitägigen Programms bespielt das Festival dieses Jahr drei Wochen lang virtuelle und physische Räume."Zürich tanzt mit dir" ermutigt die Menschen, zu tanzen und Bewegungskunst und -kultur zu einem Teil ihres Alltags zu machen. In einer Zeit, in der soziale Aktivitäten reduziert wurden, sucht jede*r nach einer Möglichkeit, an Gemeinschaftsaktivitäten teilzunehmen, und dennoch gesund zu bleiben. Das diesjährige Festivalkonzept nimmt diese Herausforderung an und lädt dazu ein, auf verschiedenen und neuen Wegen mitzumachen oder zuzuschauen: mit einer TikTok-Challenge zweier aufstrebender Schweizer Choreografen, beim sonntäglichen Raven zu einem Live-DJ-Set über gds.fm, durch Tanzanleitungen in Tram und Bus, mit einem interaktiven Spaziergang des Tanzkollektivs The Field, deren Teilnehmer*innen über eine App verbunden sind oder über ein intimes virtuelles Live-Solo von Valerie Reding für jeweils 5 Personen.50% der Einnahmen von "Zürich tanzt mit dir" 2021 fliessen in das Projekt "We care for the dance community". Mit einem Ticketkauf oder einer Twint-Donation unterstützt du die Tanzcommunity also direkt mit.Pressemitteilung vom 27. April 2021: https://zuerichtanzt.ch/medien/medienmitteilungen/Pressekontakt:Stefanie Gubser, Co-Leitung+41 78 769 19 21+41 43 255 06 74gubser@zuerichtanzt.chOriginal-Content von: Verein Zürich tanzt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084889/100870112