Cannovum AG startet mit Direct Listing an der Börse Düsseldorf



06.05.2021 / 09:24

Cannovum AG startet mit Direct Listing an der Börse Düsseldorf



Cannovum AG: erfolgreiches Börsenlisting, erster Kurs: 5,00 Euro



Berlin, 06. Mai 2021. Erstes deutsches Medizinalcannabis-Unternehmen mit Direct Listing an der Börse Düsseldorf: Die Aktien der Cannovum AG werden ab sofort im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter der WKN A2LQU2 (ISIN DE000A2LQU21) gehandelt. Zum Handelsstart wurde ein Kurs von 5,00 festgestellt.

Die Cannovum AG wurde 2019 von CEO Pia Marten (30) und Co-Founder Marius Koose (37) gegründet.



Cannovum ist ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabisbasierten Therapien. Die beiden Gründer Pia Marten und Marius Koose bringen jahrelange Erfahrung aus der Leitung operativer Geschäfte und der pharmazeutischen Industrie mit.



Cannovum wird eine nachhaltig produzierte Medizinalcannabis-Eigenmarke auf den deutschen Markt bringen. Das Unternehmen hat dafür europäische Partner verpflichtet, die sonnengereifte Pflanzen ohne chemische Pestizide anbauen. Strenge Regularien und klimatische Bedingungen sorgen dafür, dass im deutschen Anbau viel künstliches Licht eingesetzt werden muss. Die gesamtdeutsche Produktion wird auch in Zukunft den Bedarf am Markt nicht decken. Weltweit gilt Medizinalcannabis als vielversprechender Wirkstoff mit starkem Wachstumspotenzial. Nach Schätzungen des Europäischen Cannabis Reports lag der europäische Markt im Jahr 2020 bei einem Umsatz von rund 230,7 Millionen Euro. Bis 2025 könnte der Wert auf über 3,2 Milliarden Euro ansteigen, wobei Deutschland als größter Wachstumsmarkt gilt.



Weitere Informationen zu Cannovum sind unter www.cannovum.com erhältlich.



Kontakt:

Linda Rasch, IR & PR, Cannovum AG

