DJ Zalando erweitert Logistiknetzwerk bis 2023

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando will in den kommenden zwei Jahren sein Logistiknetzwerk deutlich ausbauen. Wie der Online-Mode-Marktplatz mitteilte, sollen bis 2023 insgesamt 15 Logistikzentren verfügbar sein, aktuell sind es zehn.

Zwei Zentren in Rotterdam und Madrid stehen kurz vor der Fertigstellung und sollen noch 2021 den Betrieb aufnehmen. Die Bauarbeiten an drei neuen Logistikzentren in Frankreich, Deutschland und Polen sollen in den kommenden zwölf Monaten beginnen.

Damit will der MDAX-Konzern Wachstum ermöglichen und die Qualität beim Kundenservice sichern.

May 06, 2021 02:59 ET (06:59 GMT)

