Der Energiekonzern Uniper hat wegen eines stark laufenden Energiehandels zu Jahresbeginn deutlich mehr verdient. Dabei konnte die Sparte vor allem von Entwicklungen in den USA und Asien profitieren, wie Uniper am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Dazu lief es in der Erzeugung in Europa unter anderem wegen der Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 im vergangenen Mai in Nordrhein-Westfalen ebenfalls gut.Somit stieg das bereinigte Nettoergebnis deutlich im ersten Quartal auf 594 Millionen ...

