NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal bei allen wichtigen Kennziffern die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies hätten einige bereits erwartet angesichts der gestiegenen Preise für das Tierfuttereiweiß Methionin. Weil aber auch viele auf fallende Kurse gesetzt hätten, könnte sich die Aktie nun erst einmal überdurchschnittlich entwickeln./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 07:09 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

