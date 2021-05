Guten Morgen, der DAX pendelte seit Anfang April weitgehend in einer Seitwärtsphase zwischen 15.170 bis 15.350 Punkten. Am Dienstag folgte dann direkt ab Börseneröffnung ein Kurseinbruch bis auf 14.845 Punkte im Tagestief. Der DAX ging mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel , die ein deutliches Schwächesignal bildete. Am Vortag konnte der DAX direkt zur Börseneröffnung etwas höher bei 14.969 Punkten in ...

