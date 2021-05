Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit gut behaupteter Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,10 Prozent bei 3.315,82 Punkten. Nach den satten Vortageszuwächsen beim ATX in Höhe von 2,3 Prozent verläuft der Frühhandel in engen Bahnen.Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltet sich am heimischen Aktienmarkt noch sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...