Zeit für eine Bestandsaufnahme zum Thema "Techs Out, Value In", allerdings nicht nur als Momentaufnahme, sondern auch als Ausblick. Ist die Korrektur und das Auspendeln am Aktienmarkt noch nicht vorbei? Wie verhält es sich eigentlich mit der früheren Hype-Branche Wassertoff? Dieses Video ist eine FreeTV-Variante mit Auszügen aus dem Gesamtgespräch von Walter Tissen (Bernecker TV) mit Hans A. Bernecker (Die Actien-Börse) vom 05.05.2021.



++ Tech-Aktien im Korrekturmodus?

++ Welche Rolle spielt die Zinsfrage für die Tech-Korrektur?

++ Ausbalancieren im Markt

++ "Sell in May" oder eher "Buy in May"?

++ Story versus Bewertung

++ Wasserstoff-Aktien noch nicht ganz "unten" (z.B. NEL und Plug Power)?





