Betroffen ist der Erwerb von Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumbarren und -münzen. Kleine Unternehmen und Sparer sind nun von Umsatz- und Nutzungssteuern befreit. Gesetzgeber in New Jersey, Maine, Ohio und Tennessee überlegen mitzuziehen, entsprechende Gesetzesvorlagen liegen bereits auf dem Tisch. Mit Arkansas sind die Edelmetallkäufer nun in 40 US-Bundesstaaten von Steuern befreit. Es bleiben noch zehn Bundesstaaten, in denen Steuern berappt werden müssen. Keine schöne Sache, denn der Edelmetallerwerb ...

