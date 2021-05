Damit geht eine Ära zu Ende, so äußerte sich Leo Melamed, ehemaliger Verwaltungsratsvorsitzender der CME (Chicago Mercantile Exchange). Berühmt wurde die Terminbörse in Chicago durch den Film "Trading Places" mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. In Chicago waren Futures-Transaktionen bereits vollständig durch den elektronischen Handel ersetzt worden. Dieser wurde an der CME im Jahr 1992 gestartet. Covid-19 war im März 2020 für die Schließung der übrigen Handelsaktivitäten verantwortlich. Jeden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...