Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Zalando übertrifft sich selbst ++ Grenke wird die Tür gewiesen ++ Tupperware schlägt alle Erwartungen.

> MÄRKTE & KURSE | Der US-Arbeitsmarkt präsentiert sich in guter Verfassung und die Bullen nehmen die Steilvorlage zum Anlass, um sich wieder in Stellung zu bringen. Der Dow Jones konnte gestern ein Plus von 0,3 Prozent verbuchen. Für den S&P 500 ging es um 0,1 Prozent nach oben. Lediglich der Nasdaq100 hatte noch Korrekturbedarf und schloss mit einem Minus von 0,3 Prozent.

Ins Rampenlicht schlich sich die Aktie von Tupperware. Das Unternehmen meldete einen Gewinnanstieg auf 0,82 Dollar je Aktie und pulverisierte damit die Konsensschätzung, die bei 0,54 Dollar angesiedelt war. Auch beim Umsatz wurden die Erwartungen geschlagen. Die Aktie kletterte in der Folge um 6,2 Prozent.

