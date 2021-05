DGAP-News: InVision AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

InVision AG veröffentlicht Konzernzwischenmitteilung mit den Ergebnissen des ersten Quartals 2021



06.05.2021 / 10:06

Düsseldorf, 06. Mai 2021 - In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte die InVision AG (ISIN: DE0005859698) einen Gesamtumsatz von 3,347 Millionen Euro. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 entspricht dies einer Steigerung von 7 Prozent (3M 2020: 3,114 Mio. Euro).



Die Gesellschaft verzeichnete im ersten Quartal 2021 ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 0,173 Millionen Euro (3M 2020: 0,239 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 5 Prozent (3M 2020: 8 Prozent). Das Konzerngesamtergebnis sank um 48 Prozent auf 0,017 Millionen Euro (3M 2020: 0,033 Mio. Euro) und das Ergebnis pro Aktie ging auf -0,01 Euro zurück (3M 2020: 0,01 Euro).



Der operative Cashflow stieg um 13 Prozent auf 1,969 Millionen Euro an (3M 2020: 1,747 Mio. Euro). Die liquiden Mittel erhöhten sich zum 31. März 2021 um 21 Prozent auf 9,443 Millionen Euro (31. Dezember 2020: 7,791 Mio. Euro).



Das Eigenkapital blieb mit 13,430 Millionen Euro auf dem Niveau von Ende 2020 (31. Dezember 2020: 13,413 Mio. Euro). Die Bilanzsumme erhöhte sich um 10 Prozent und lag zum 31. März 2021 bei 24,576 Millionen Euro (31. Dezember 2020: 22,398 Mio. Euro). Damit betrug die Eigenkapitalquote zum Ende des ersten Quartals 2021 55 Prozent (31. Dezember 2020: 60 Prozent).



Die Konzernzwischenmitteilung zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2021 der InVision AG steht ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung: www.ivx.com/investors/financial-reports.



Über InVision:

Seit 1995 hilft InVision ihren Kunden, die Produktivität und Qualität der Arbeit zu steigern und die Kosten zu senken. Zur InVision-Gruppe gehören die Marken injixo, eine Cloud-Software zum Workforce Management für Contactcenter, und The Call Center School, ein Cloud-Learning-Angebot für Contactcenter-Profis. Die InVision AG (IVX) ist im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen unter: https://www.ivx.com/investors/financial-reports.



Kontakt:

InVision AG

Investor Relations

Jutta Handlanger

Speditionstraße 5

40221 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211 781-781-66

