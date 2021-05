Hannover (www.anleihencheck.de) - Das EUR-Benchmarksegment konnte in den vergangenen fünf Handelstagen zwei Neuemissionen verbuchen, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Den Start habe die Credit Mutuel (ISIN FR0014003BW0/ WKN A3KQM1) am vergangenen Mittwoch markiert, die nach etwas mehr als einem Jahr wieder den Primärmarkt in Anspruch genommen habe. EUR 1,25 Mrd. hätten für zehn Jahre die Seiten gewechselt, womit der Deal zu den fünf größten Neuemissionen in 2021 gehöre. Mit einem Orderbuch von EUR 1,7 Mrd. und folglich einer Bid to Cover-Ratio von 1,4 habe der Deal jedoch auch zu jenen vier Deals in 2021 gezählt, die nicht mindestens 1,5fach überzeichnet gewesen seien. Dennoch habe der Bond im Vergleich zur Guidance vier Basispunkte enger an den Markt gebracht werden können. 55% des Volumens würden im Heimatmarkt verbleiben, während rund ein Viertel an Käufer aus Deutschland und Österreich gegangen sei. Asiatische und nordeuropäische Investoren seien jeweils mit 6% des Deals bedacht worden. Verstärkt aktiv in der Platzierung seien zudem Central Banks & Official Institutions (44%) sowie Banken-Treasuries (38%) gewesen. Weitere 16% seien zudem an Asset Manager gegangen. ...

