Wien (www.anleihencheck.de) - Nach der Platzierung einer grünen Tier2-Anleihe durch die Bank of Ireland am Dienstag bereitet ein weiterer Kreditgeber einen ähnlichen Schritt vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Englischsprachig ja, europäisch nein. Westpac Banking Corp., ein australisches Finanzinstitut, kehre mit einer Tier2-Anleihe in die Arena der grünen Euro-Anleihen zurück. Die neue Deal-Pipeline beinhalte auch eine Sub-Benchmark-Transaktion in Euro von Finnair und einen möglichen Triple-Trancher von Ontario Teachers' Finance Trust, einem kanadischen Pensionsfondsmanager. ...

