Griechenland war vor sechs Jahren fast pleite. Noch heute stufen die Ratingagenturen die Staatsanleihen des südeuropäischen Landes als "nicht investitionswürdig" ein. Aber dennoch reißen sich die Anleger um die neuemittierten Papiere. Das hat handfeste Gründe. DER AKTIONÄR erklärt, ob nun auch griechische Bankaktien zu den Gewinnern gehören.Die griechische Schuldenagentur PDMA wollte am Mittwoch drei Milliarden Euro für den Staat am Markt aufnehmen. Die im Februar 2026 fällige Anleihe war am Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...