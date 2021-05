DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Anziehende Geschäfte haben beim Autozulieferer ElringKlinger im ersten Quartal für einen Gewinnsprung gesorgt. Unter dem Strich steigerte das Unternehmen den Gewinn auf 37,9 Millionen Euro nach 2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie Vorstandschef Stefan Wolf am Donnerstag in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) mitteilte. Die positive Entwicklung der vergangenen Quartale habe sich auch zum Jahresauftakt fortgesetzt. Der Umsatz des im Nebenwerteindex SDax notierten Unternehmens legte um 7 Prozent auf 424,1 Millionen Euro zu.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die ElringKlinger-Aktie lag am Morgen rund 1,2 Prozent im Plus. Im laufenden Jahr steht für die Titel aber ein Minus von rund 9 Prozent zu Buche.

Der Konzern verwies trotz der positiven Zahlen allerdings erneut darauf, dass die Unsicherheiten für den weiteren Jahresverlauf anhaltend hoch seien. Wolf sagte, insgesamt habe man sich eine sehr gute Ausgangsposition für das restliche Jahr geschaffen, das angesichts des hohen Rohstoffpreisniveaus und anhaltender Anspannungen der Lieferketten herausfordernd bleibe. Das Unternehmen baute zugleich seine Schulden ab. Die Verbindlichkeiten sanken um fast 203 auf 400 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hatte sich im ersten Quartal auf 48,4 Millionen Euro verdreifacht. Elringklinger begründete den Anstieg anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen im April unter anderem mit dem "anhaltend guten Ersatzteilgeschäft" sowie dem "allgemein hohen Umsatzniveau". Im Ergebnis sei zudem ein Gewinn von knapp 11 Millionen Euro aus dem Verkauf der österreichischen Tochtergesellschaft an den französischen Partner Plastic Omnium enthalten. Das Unternehmen bestätigte zugleich seine Prognose./ols/DP/eas