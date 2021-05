Es ist so etwas wie der "perfekte Sturm". Nachdem sich die Lage bei Plug Power zuletzt etwas beruhigt hatte, muss die Aktie des Brennstoffzellenherstellers in dieser Woche wieder herbe Verluste verkraften. Schwache Zahlen der Wettbewerber Nel und Ballard Power, die Angst vor steigenden Zinsen und das eingetrübte Chartbild sorgen für regelrechte Panik bei den Anlegern.Am Mittwoch hat die Aktie bei 24,29 Dollar geschlossen und damit erneut fast zehn Prozent an Wert verloren. Im deutschen Handel kündigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...