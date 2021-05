Hannover (www.anleihencheck.de) - Die drei großen Ratingagenturen Fitch, Moody's und S&P sind sich einig: Sie bestätigten den haushaltspolitischen Kurs der Landesregierung in Düsseldorf, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Bereits im Februar dieses Jahres sei dem Land NRW von S&P erneut mit der Note "AA" eine starke Bonität attestiert worden. Jetzt hätten sich auch Moody's und Fitch in ihren aktuellen Mitteilungen dieser Einschätzung angeschlossen. Damit liege NRW bei allen drei Agenturen im oberen Segment. Auch im weiteren Ausblick würden die Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit des Landes, trotz der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, als stabil bewerten. Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 habe S&P die Landesbonität von "AA-" auf "AA" heraufgestuft. Damit halte das Land zum ersten Mal nach über 15 Jahren diese Bonitätsstufe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...