Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten im März den breiteren Markt übertroffen. Während in Europa die regionalen Beschränkungen aufgrund von Bedenken über erneute COVID-19-Fälle ausgeweitet worden seien, hätten die markante Beschleunigung der Impfkampagne in den USA und die damit verbundene Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität die Märkte beflügelt. Außerdem habe US-Präsident Joe Biden sein mit Spannung erwartetes Infrastrukturprogramm angekündigt, das im Falle einer Verabschiedung die Konjunktur - mit dem Industriesektor als einem der Hauptnutznießer - erheblich beleben dürfte. ...

