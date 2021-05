Die Media and Games Invest plc (MGI) will neue Aktien losschlagen und beabsichtigt hierfür, etwa 19 Mio. neue Aktien an institutionelle Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu platzieren. MGI hat Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux beauftragt, die Bedingungen für die direkte Aktienplatzierung über rund 19 Mio. neue MGI-Aktien zu prüfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...