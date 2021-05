München (ots) -Jung, erfolgreich und abenteuerlustig: Ab Folge 3626 (voraussichtlicher Sendetermin: 22. Juni 2021) ist Pablo Konrad in der Rolle des Hannes Fröhlich in der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen. Der charmante Hannes kommt nach Bichlheim, um das Herz seiner Jugendliebe Maja (Christina Arends) wieder für sich zu gewinnen. Doch ist Maja bereit, ihrer ersten Liebe noch eine Chance zu geben?Maja staunt nicht schlecht, als plötzlich ihr Ex-Freund aus Jugendtagen vor ihr steht. Damals hat er sie ohne Abschied verlassen und ist in die USA gegangen. Den wahren Grund für sein Verschwinden hat Hannes ihr nie gesagt: Majas Großvater Quirin hat ihn vertrieben. Durch seine Vorliebe, die Natur zu erkunden, trifft Hannes schon bald auf Florian (Arne Löber) und die beiden sind sich auf Anhieb sympathisch. Bis sie bemerken, dass sie in Wahrheit Konkurrenten sind ...Pablo Konrad absolvierte sein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Währenddessen trat er in zahlreichen Theaterproduktionen wie "Rasmus, Pontus und der Schwertschlucker" und "tricky love/tristan und isolde" auf. Dem Fernsehpublikum wurde er durch seine Rollen in "Die Kirche bleibt im Dorf", "Soko Stuttgart" und "Alles was zählt" bekannt."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/Fotos auf www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deVeronika Kolbeck, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe",Tel. 089/6499-2868, E-Mail: veronika.kolbeck@Bavaria-Fiction.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4908272