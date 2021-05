Die Folgen der Corona-Pandemie halten sich für die Münchener Rück in diesem Jahr trotz hoher Totenzahlen in den USA und in Südafrika in Grenzen. Der weltgrößte Rückversicherer gehe "ziemlich unverändert" von einer Covid-19-Schadenbelastung von 600 Millionen Euro aus, sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka am Donnerstag in München.

