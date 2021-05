Geringere Sorgen wegen ausfallender Kredite haben der niederländischen Großbank ING im ersten Quartal einen überraschend starken Gewinnanstieg beschert.Unter dem Strich stand ein Überschuss von gut einer Milliarde Euro und damit anderthalbmal so viel wie ein Jahr zuvor, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Das war rund ein Viertel mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.ING Group legte 223 Millionen Euro für mögliche ...

