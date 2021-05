LONDON (dpa-AFX) - Die britischen Dienstleister haben im April deutlich von Lockerungen in der Corona-Krise profitiert. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg gegenüber März um 4,7 Punkte auf 61,0 Zähler, wie Markit am Donnerstag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Herbst 2013. Eine erste Schätzung wurde um 0,9 Punkte nach oben korrigiert. Der Indikator signalisiert klar Wachstum, da er über der 50-Punkte-Marke liegt.

Sowohl die Verbraucher als auch die Unternehmen hätten ihre Ausgaben deutlich gesteigert, erklärte Markit. Geringere Corona-Beschränkungen und Zuversicht in die wirtschaftliche Entwicklung seien ausschlaggebend für die Entwicklung. Die in der Corona-Krise angestaute Nachfrage beginne sich jetzt zu entladen, kommentierte Markit-Direktor Tim Moore./bgf/jsl/fba