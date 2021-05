Dr. Christian Thimann legt seinen Posten als Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Athora Deutschland Ende Juni nieder. An seine Stelle tritt Ralf Schmitt. Außerdem gibt es personelle Änderungen was die Sprecherfunktion und den Finanzvorstand angeht. Die Athora Holding Ltd. (Athora Gruppe) gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung der Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG (Athora Deutschland) bekannt: Dr. Christian Thimann legt seinen Posten als Vorsitzender der Geschäftsführung zum 30.06.2021 ...

