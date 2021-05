(shareribs.com) Chicago 06.05.2021 - Der wachsende Bedarf an Lithium hat die CME veranlasst, den Handel mit Futures aufzunehmen. Am ersten Tag wurden bereits fünf Tonnen gehandelt. Die Nachfrage nach Lithium bei Tesla ist enorm hoch. Lithium gilt auf absehbare Zeit als wichtigster Rohstoff für die Elektrifizierung des Individualverkehrs. Das Angebot ist knapp, die Preise sind in den vergangenen Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...