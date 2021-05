HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Marge des Online-Anbieters habe im ersten Quartal von einer geringeren Rücksendequote profitiert, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der erhöhte Ausblick sei keine Überraschung angesichts der Geschäftsdynamik./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

