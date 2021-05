Happy Birthday: 75 Jahre Sony

Sony wurde vor 75 Jahren, am 7. Mai 1946, in Tokio gegründet. Heute ist die Aktiengesellschaft Sony Group Corporation mit Sitz in Tokio der drittgrößte japanische Elektrokonzern. Sony lieferte viele Innovationen und hat unser Leben mit seinen Erfindungen stark beeinflusst - denken wir nur an unseren ersten Sony Walkman, den Sony Discman, den digitalen Camcorder, die Cyber-shot Digitalkamera, das erste Sony Ericsson Mobiltelefon und natürlich nicht zu vergessen die Sony Playstation-Spielekonsolen. Wir werfen mal einen Blick auf die Meilensteine von Sony.

Die Gründung von Sony

Alles begann während des zweiten Weltkriegs. Der Ingenieur Masaru Ibuka und der zwölf Jahre jüngere Physiker Akio Morita lernten sich während zu dieser Zeit im Rahmen eines Forschungskommitees kennen, verloren vor dem Ende des Krieges jedoch zunächst den Kontakt zueinander. Nach dem Krieg 1945 kehrte Masaru Ibuka nach Tokio zurück und gründete mit einer Gruppe von Ingenieuren das Unternehmen Tokyo Tsushin Kenkyujo (Tokyo Telecommunications Research Institute) oder kurz Totsuken. Die Idee dahinter war die Reparatur von Radios, die in der Nachkriegszeit besonders beliebt waren. Denn da die Kurzwelleneinheit vom Militär während des Krieges abgeschaltet wurde, konnten viele der Radios danach nicht mehr benutzt werden. Totsuken reparierte diese Radios und stellte Kurzwellenadapter her, mit denen Mittelfrequenzeinheiten in Allwellen-Empfänger umgewandelt wurden. Über diese beliebten Kurzwellenadapter berichtete eine große Zeitung Japans, so dass auch der einstige Freund Akio Morita davon erfuhr. Kurz darauf waren die Freunde wieder vereint und Morita zog nach Tokio uns stieg in das Unternehmen des Freundes mit ein.

Erster tragbarer Direktfernseh-Transitfernseher Sony TV8-301, Bildquelle: Sony

Unternehmen startet als Tokyo Tsushin Kogyo

Am 7. Mai 1946 gründeten die Geschäftspartner ein neues Unternehmen für elektrische Geräte, die Tokyo Tsushin Kogyo K.K. (Tokyo Telecommunications Engineering Corporation), auch bekannt als Totsuko. Totsuko startete mit einer Belegschaft von etwa 20 Leuten und hatte nur wenig wissenschaftliche Ausrüstung zur Verfügung. Beide Partner investierten zum Start rund 1.400 Euro. Das Hauptgeschäft von Totsuko bestand im Umbau von Radios sowie der Herstellung von Vakuumröhren-Spannungsmessern, die sie in größerer Stückzahl an Regierungsbehörden lieferten.

