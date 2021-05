Frankfurt am Main (ots) - Die beiden Frankfurter Digitalisierungsunternehmen komuno und LPA entwickeln im Auftrag der Landwirtschaftlichen Rentenbank ein Online-Portal für die automatisierte Beantragung und Abwicklung von Zuschuss- sowie Darlehensgewährung an Land- und Forstwirte.Die Entwicklung des Online-Portals und der Schnittstellenanbindung erfolgt in zwei Ausbaustufen: Im ersten Schritt setzen komuno und LPA bis Ende 2021 das Online-Portal für Antragsteller und Rentenbank um. Im zweiten Schritt soll das Portal um eine Schnittstelle zu den Hausbanken erweitert werden. "Die schnelle Umsetzung des Portals in nur wenigen Monaten ist durch die langjährige Vorarbeit von komuno und LPA als Anbieter von technischen Lösungen für die Vergabe von Fördermitteln möglich: Wir setzen auf die bestehende komuno-Infrastruktur auf und erweitern diese zu einem vollumfänglichen und eigenständigen Förderportal der Rentenbank", so Stefan Lucht, Geschäftsführer und Gründer von LPA.Das neue Förderportal kann durch einen integrierten Baukasten jedes beliebige Förderprogramm umsetzen. Dabei ist die Bedienung so einfach, dass neue Programme durch jedermann angelegt und verwaltet werden können. "Durch Skalierbarkeit by design können das Portal flexibel erweitert und wachsende Anforderungen effizient und aufwandsarm umgesetzt werden", ergänzt Thomas Eitenmüller, Geschäftsführer der komuno GmbH.Die komuno GmbH ist Anbieter von komuno, der digitalen Plattform für Kommunalkredite und Fördermittel. komuno bringt kommunale Haushalte und Darlehensgeber zusammen. Städte, Gemeinden und Zweckverbände platzieren ihre Kreditausschreibungen kostenfrei bei Finanzinstituten ihrer Wahl, Finanzinstitute geben rechtsverbindliche Angebote ab. Seit September 2018 am Markt aktiv, ist komuno ein Joint Venture der Helaba Digital GmbH & Co. KG und der LPA-Gruppe.Die LPA-Gruppe ist einer der weltweit führenden Entwickler und Berater für technologiebasierte Kapitalmarktlösungen (CapTech) für Banken, Versicherungen und Fondsanbieter. Die Technologielösungen für automatisierte Beratung, Vertrieb und Dokumentation für Finanzinstrumente helfen Finanzdienstleistungsunternehmen im Bereich der Kapitalmarktaktivitäten dabei, Beratungs- und regulatorisch erforderliche Dokumentationsprozesse zu automatisieren und somit ihre Effizienz bei voller Compliance zu steigern.Pressekontakt:komuno GmbHStresemannallee 3060596 Frankfurt am Mainwww.komuno.deinfo@komuno.de+49 (0) 69 667 789 580LPA-GruppeGroße Gallusstraße 960311 Frankfurt am Mainwww.l-p-a.comcontact@l-p-a.com+49 (0) 69 971 485Original-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55060/4908325