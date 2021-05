JinkoSolar steht unter Druck. So hat die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers in den vergangen fünf Handelstagen rund 14 Prozent verloren und zugleich ein neues Mehrmonatstief markiert. Charttechnisch hat sich die Situation damit weiter verschlechtert. DER AKTIONÄR zeigt, auf welche Marken es jetzt ankommt.Nach den schwachen Quartalszahlen vom 9. April ging es abwärts und die Aktie fiel auf ein (damaliges) Mehrmonats-Tief von 34,64 Dollar. In der Folge erholte sich der Kurs bis auf 40,35 ...

