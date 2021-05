++ Europäische Märkte geben die anfänglichen Gewinne ab ++ DE30 erreicht Tagestief bei rund 15.105 Punkten ++ Münchener Rück und Volkswagen heben Jahresprognose an ++ Die europäischen Aktienmärkte starteten in den heutigen Kassahandel mit kleinen bullischen Kurslücken. Nach dem Sitzungsbeginn trübte sich die Stimmung jedoch ein und die Mehrzahl der westeuropäischen Blue-Chip-Indizes notiert heute im Minus. Der polnische WIG20 (W20) ist der heutige Outperformer in Europa und notiert 0,6% höher. Die Aktien aus Österreich, Schweden und den Niederlanden zeigen die größte Underperformance. Der DE30 stieg vom Dienstagstief über ...

