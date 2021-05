NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B nach Quartalszahlen von 266 auf 274 schwedische Kronen angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Lkw-Hersteller habe einmal mehr ein starkes Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei unter anderem wegen ihres unterschätzten Marktpotenzials in puncto Elektrofahrzeuge unterbewertet und gehöre zu ihren bevorzugten Sektorwerten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 06:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446

